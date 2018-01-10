"Мед-7": консолидация Южной Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон в первый раз принимает участие в саммите "Мед -7" - встречи глав государств и правительств семи средиземноморских стран ЕС.

Это четвёртый такой саммит. Он проходит на этот раз в пригороде Рима на Вилле Мадама. Перед началом форума Макрон встретился с премьер-министром Италии Паоло Джантилони в его римской резиденции Палаццо Киджи.

В форуме принимают участие Италия, Франция, Испания, Португалия, Греция, Мальта и Кипр - четверть стран-членов ЕС, вклад которых составляет 41% от общего бюджета сообщества. Среди основных тем нынешней встречи - миграция, Экономический и валютный союз (ЭВС), а также инвестиции и экономический рост в 2018 году, который считается критическим для Европейского Союза.

Лидеры семи средиземноморских стран согласились с тем, что проблема миграции должна решаться на европейском уровне, в том числе путём реформы права на убежище. Консолидация общей позиции по этому вопросу поможет "Мед-7" противостоять восточноевропейским странам - в частности Вышеградской группе (Польше, Венгрии, Чехии и Словакии), которые выступают против квот для мигрантов и системы на основе солидарности.

Элоиза Ковелли, "Евроньюс": "Участники саммита говорили не только о миграции, но и о вопросах безопасности, обороны, образования и культуры. Все они признали необходимость создания для этих нужд общего бюджета"