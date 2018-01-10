Поиски самолета возобновлены

Малазийские власти заплатят частной американской компании 70 миллионов долларов, если ей удастся найти пропавший четыре года назад лайнер. Ocean Infinity специализируется на подводных поисках. Специалисты этой организации должны приступить к работе уже в середине января. Как сообщается, исследовать они будут участок в 25 тысяч квадратных километров в южной части Индийского океана.

- Мы не хотим никого слишком обнадеживать. Но мы не оставляем веры в то, что вместе мы найдем ответы и преодолеем этот сложный период, - говорит министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай.

В прошлом январе власти Малайзии, Китая и Австралии объявили, что прекращают поиски лайнера. Всего за эти года были исследованы около 120 тысяч квадратных километров. Причины исчезновения самолета до сих пор остаются одной из главных загадок современности, которая в первую очередь мучает родственников пассажиров:

- Я очень счастлив. Но в то же время мне страшно. Независимо от того, будет что-то найдено или нет, нам придется вернуться на четыре года назад – в то время, когда нам приходилось каждый день ждать ответа на вопрос, будут ли обнаружены обломки. Я всё еще надеюсь, что это может произойти.

Лайнер "Малазийских авиалиний" исчез с радаров в марте 2014 года. Самолет направлялся из Куала-Лумпура в Пекин. Пилоты перестали выходить на связь через час после взлета. На борту находились 239 пассажиров и членов экипажа.