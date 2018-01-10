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Малайзия

Поиски самолета возобновлены

Малазийские власти заплатят частной американской компании 70 миллионов долларов, если ей удастся найти пропавший четыре года назад лайнер.

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Поиски самолета возобновлены

Поиски самолета возобновлены
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Малазийские власти заплатят частной американской компании 70 миллионов долларов, если ей удастся найти пропавший четыре года назад лайнер. Ocean Infinity специализируется на подводных поисках. Специалисты этой организации должны приступить к работе уже в середине января. Как сообщается, исследовать они будут участок в 25 тысяч квадратных километров в южной части Индийского океана.

- Мы не хотим никого слишком обнадеживать. Но мы не оставляем веры в то, что вместе мы найдем ответы и преодолеем этот сложный период, - говорит министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай.

В прошлом январе власти Малайзии, Китая и Австралии объявили, что прекращают поиски лайнера. Всего за эти года были исследованы около 120 тысяч квадратных километров. Причины исчезновения самолета до сих пор остаются одной из главных загадок современности, которая в первую очередь мучает родственников пассажиров:

- Я очень счастлив. Но в то же время мне страшно. Независимо от того, будет что-то найдено или нет, нам придется вернуться на четыре года назад – в то время, когда нам приходилось каждый день ждать ответа на вопрос, будут ли обнаружены обломки. Я всё еще надеюсь, что это может произойти.

Лайнер "Малазийских авиалиний" исчез с радаров в марте 2014 года. Самолет направлялся из Куала-Лумпура в Пекин. Пилоты перестали выходить на связь через час после взлета. На борту находились 239 пассажиров и членов экипажа.

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