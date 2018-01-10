Ин готов встретиться с Ыном

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если это поможет решению северокорейской ядерной проблемы и будет способствовать восстановлению отношений между Пхеньяном и Сеулом. Одним из основных условий при этом остается ядерное разоружение Северной Кореи.

Мун Чжэ Ин: "Денуклеаризация КНДР – это часть пути к миру и наша цель. Это основная позиция, от которой мы никогда не откажемся. Ядерное разоружение Корейского полуострова – это то, что прописано в совместной декларации Северной и Южной Кореи".

Днем ранее представители КНДР и Южной Кореи встретились в приграничном пункте Пханмунджом. По итогам переговоров Северная Корея сообщила, что отправит свою делегацию на Олимпиаду в Пхенчхан. А Сеул заявил, что на время Игр может снять некоторые санкции с Пхеньяна.