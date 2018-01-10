Ошибка в измерениях

Лишние сантиментры оказались не чудом, а всего лишь ошибкой в измерениях. Японский астронавт Норисигэ Канаи, сообщивший ранее, что за три недели пребывания на Международной космической станции вырос на девять сантиметров, заявил, что ошибку ему помог обнаружить командир экспедиции, российский космонавт Антон Шкаплеров, который не поверил таким результатам.

Канаи провел извемерения еще раз и выяснил, что вырос на два сантиметра. Он назвал Шкаплерова настоящим ветераном космонавтики и поблагодарил за ценные указания.

В отсутствие гравитации позвоночник распрямляется и рост человека обычно увеличивается примерно на 1-2 см.

Российский космонавт Антон Шкаплеров, а также американский и японский астронавты Скотт Тингл и Норисигэ Канаи прибыли на МКС в минувшем декабре