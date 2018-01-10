В Греции приняли закон, ограничивающий права шариатских судов

Парламент Греции принял закон об ограничении норм шариата для местной мусульманской общины.

Малоизвестный факт, но Греция - единственное из европейских государств, где действуют суды по закону шариата, причем уже около века!

Однако их юрисдикция распространяется не на всю страну, а лишь на северо-восточный регион Фракию. Именно там проживает подавляющее большинство греческих мусульман.

Если раньше мусульмане Фракии были вынуждены идти к муфтию для урегулирования семейных вопросов, как, например, заключение или расторжение брака, оформление завещания или опекунства, то теперь, после принятия нового закона, делать это будет уже необязательно. При желании любой мусульманин сможет обратиться в обычный гражданский суд. "Конечно, в перспективе мы намерены полностью отменить действие шариата, - говорит депутат Мустафа Мустафа, представляющий мусульманскую общину в парламенте Греции. - Но тот закон, который мы одобрили - это уже огромный шаг для наших сограждан, исповедующих ислам. Мы должны избавиться от этого пережитка прошлого и сделать так, чтобы все граждане Греции имели равные права, в том числе в суде".

Суды шариата действуют во Фракии с 192 3 года. После поражения Греции в войне с Турцией и передала границ во Фракии остались жить около 100 тысяч мусульман. Для них и были введены законы шариата в соответствии с Лозанским договором.

Однако уже много лет данное положение вызывало критику в обществе. Стоит отметить, что принятие нового закона было инициировано во многом самими греками-мусульманами, которые считали дискриминационной ситуацию, при которой у них не было выбора между шариатским или обычным гражданским судом с современными европейскими законами.