Плавучая бомба для Ливии

У берегов греческого острова Крит было задержано судно "Андромеда" под флагом Танзании, перевозившее взрывчатые вещества. В 29 контейнерах находились детонаторы, нитрат аммония и 11 резервуаров со сжиженным газом - все материалы, которые можно использовать для создания бомб.

По информации греческой полиции, судно было загружено в портах Мерсин и Искендерун в Турции и направлялось в Ливию, хотя по бортовым документам оно должно было следовать в Джибути и Оман.

Как пояснил капитан, судно не пропустили через Суэцкий канал, т.к. обслуживающая его компания не оплатила соответствующую пошлину, и капитан получил указание отвезти груз в порт Мисрата в Ливии.

Эмбарго на поставки оружия в Ливию было введено Европейским Союзом и ООН начиная с 2011 года.

В данный момент все 8 членов экипажа, среди которых два украинца, пять индийцев и один албанец, арестованы и в ближайшее время им должны предъявить обвинения.