Лидеры Греции и Италии обсудили общие проблемы

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони принял в своей римской резиденции Киджи главу правительства Греции Алексиса Ципраса. Оба лидера встретились перед началом саммита "Мед-7" – встречи глав государств и правительств семи средиземноморских стран Европейского союза на вилле Мадама в пригороде Рима.

Джентилоне и Ципрас обсудили проблему массового потока мигрантов с Ближнего Востока и из Африки. Греция и Италия заключили соглашения с Турцией и Ливией соответственно об ограничении числа просителей убежища, но в прошлом году их число продолжало расти, особенно в Италии.

Премьер Ципрас объявил также о намерении поднять на саммите вопрос о создании единого бюджета Евросоюза.

Элоиза Ковелли, Евроньюс: "После этой встречи лидеров двух стран, в наибольшей степени затронутых проблемой миграции, всеобщее внимание обращено к предстоящему саммиту на вилле Мадама, где лидеры семи стран Южной Европы постараются выработать единый подход по таким вопросам как терроризм, инновации и энергетическая политика".