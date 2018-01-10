Уругвай. Хорошая новость для любителей марихуаны

Легализовав в декабре 2013 года марихуану, Уругвай стал первой в мире страной, где рынок, производство и торговля коноплей находятся в руках государства. С июля 2017 года марихуана продается в аптеках. Сегодня, спустя полгода уже можно подвести некоторые итоги этого уникального опыта.

Столица Уругвая – Монтевидео.

В этой аптеке Федерико всегда покупал аспирин или болеутоляющие таблетки от боли в спине.

Но теперь, здесь же, он сможет купить и марихуану.

С 19 июля 2017 года продавать, покупать и потреблять этот легкий наркотик в Уругвае можно, не опасаясь последствий.

Федерико не преминул воспользоваться этой возможностью: “С тех пор как её начали продавать в аптеках, мне кажется, что эта система работает неплохо. Единственная проблема, что не так уж много аптек ей торгуют. Очень часто у дверей аптек, где продается марихуана, выстраиваются длинные очереди. А в остальном, похоже, все хорошо.”

Это небольшое южноамериканское государство – первая и единственная страна в мире, которая так далеко продвинулась в легализации марихуаны.

На сегодняшний день 16 аптек в Монтевидео принимают участие в организованной государством торговле. Чтобы купить до 10 граммов марихуаны в неделю по цене один доллар 30 центов за грамм, покупатель должен быть гражданином Уругвая, совершеннолетним и зарегистрированным в специальной базе данных. Также у него возьмут отпечатки пальцев.

Это делается, чтобы следить за продажами, контролировать личность потребителей и не допустить наркотуризм.

Федерико не единственный, кто поддержал инициативу правительства: “Сегодня мы покупаем ее в аптеках, за это платятся налоги, система уже существует и будет существовать и дальше. Мне кажется, это правильно и разумно – иметь возможность покупать марихуану на законных основаниях, так же, как и любой другой обычный товар. Так и должно быть.”

Продажа марихуаны в аптеках – основная цель проекта по ее легализации.

Таким путем государство рассчитывает взять под свой контроль рынок наркоторговли.

Сейчас черный рынок оценивается в 40 миллионов долларов в год.

En Uruguay, le cannabis est désormais en vente en pharmacie pour un usage récréatif, une première dans le monde https://t.co/Il0DsWjdZP #AFP pic.twitter.com/FNupNPtR9F — Agence France-Presse (@afpfr) 19 juillet 2017

Чтобы снабжать потребителей марихуаной с маркировкой “государственное производство”, ее выращивание передано в руки частных производителей. В год планируется выращивать 4 тонны цветков конопли.

Служба регулирования и контроля каннабиса считает результаты первых месяцев торговли марихуаной в аптеках обнадеживающими. Около 20% постоянных курильщиков марихуаны уже зарегистрировались в списках потребителей.

Директор Национального института регулирования оборота наркотиков Диего Оливейро считает, что таким образом наносится ощутимый удар по криминальному бизнесу: “Это означает, что все эти люди больше не пользуются услугами криминальных дилеров. То есть деньги, которые тратятся на покупку марихуаны, на черный рынок больше не попадают. Несомненно, это ограничивает возможности нелегальной наркоторговли, по меньшей мере в том, что касается марихуаны. Но еще многое предстоит сделать, и это наша основная задача.”

Пока не произошло ожидаемое значительное снижение уровня преступности, связанной с наркоторговлей, оппозиция продолжает протестовать против нового закона, который считает еще одним путем к большей доступности наркотиков. Население страны в своем большинстве против легализации.

(В 2013 году, когда принимался закон 61% уругвайцев были против него. Сегодня против легализации выступают 54% граждан.)

Розарио Кейроло, руководитель исследовательской группы Уругвайского Университета, провела множество исследований, касающихся легализации марихуаны и уверена, что число сторонников этой инициативы будет только расти: “Все получится, если правительство сумеет добиться трех основных целей, обозначенных в законе:

Во-первых – это декриминализация пользователей.

Вторая цель касается здравоохранения, речь идет о производстве продукта более высокого качества.

И в-третьих – это общественная безопасность, необходимо убрать с рынка марихуаны нелегальных наркоторговцев, снизив тем самым уровень насилия.

Если правительству удастся продвинуться в этих трех направлениях, я верю, что все больше уругвайцев поддержат проект по легализации марихуаны.”

Закон также позволяет уругвайцам выращивать коноплю для личного пользования, вступив в клуб потребителей, чтобы выращивать ее совместно или самостоятельно, как это делает Мартин.

Он предпочитает растить коноплю дома. Исключительно для себя. Он может легально вырастить до 6 кустов конопли: “В чем преимущество домашнего выращивания? Прежде всего в том, что я буду точно знать, что курю, в каких условиях получен урожай. Я могу выбрать сорт семян конопли, например, сативу или индику (Sativa или Indica), нужное мне количество.

Я хочу быть увереным в качестве продукта, который курю, и никоим образом не сталкиваться с наркоторговлей.”

Пьер Морель, евроньюс: “Через шесть месяцев после того, как первые граммы марихуаны были проданы в аптеках, все больше уругвайцев положительно оценивают перспективы ее легализации.

Несмотря на то, что эта инициатива, инициированная президентом Хосе Муджикой, не является приоритетом для нынешнего правительства Табаре Васкеса, эта единственная в мире система работает. На сегодняшний день 18 тысяч человек покупают марихуану, которую продает уругвайское правительство.”