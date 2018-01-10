Немецкий след итальянской мафии

Одиннадцать граждан Италии, задержанных в Германии по подозрению в связях с мафиозной группировкой Ндрангета, будут экстрадированы на родину. Такую информацию сообщил представитель полиции итальянского города Кротоне. Ранее сообщалось, что среди задержанных - глава администрации провинции Кротоне и три мэра.

Ситуацию комментирует депутат итальянского парламента, глава парламентской комиссии по борьбе с мафией и другими типами организованной преступности, Лаура Гаравини:

"На протяжении многих лет законодательство Германии было исключительно мягким в отношении преступников. Только в последние месяцы были приняты необходимые законодательные меры. Это очень хорошо, так как организованная преступность сейчас очень активна во всей Европе и предпочитает те страны, где можно получить больше всего денег. С одной стороны, через преступную деятельность. С другой, с помощью отмывки денег, полученных в другом месте. И Германия была просто идеальным местом для этого".

В ходе совместной итало-немецкой полицейской операции были задержаны 169 человек. Задержанные политики подозреваются в заключении контрактов с мафиозными структурами на выполнение муниципальных работ.