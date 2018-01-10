Эквадор устал от Ассанжа?

В частности, Министр иностранных дел Эквадора, Мария Фернанда Эспиноса, заявила, что для переговоров с Великобританией о сложившейся ситуации нужны посредники.

"Мы продолжим защищать Джулиана Ассанжа до тех пор, пока его физическая и психологическая целостность подвергается опасности. Наша единственная цель - это найти решение по его делу. Чем мы сейчас и занимаемся. Мы считаем ситуацию с нашим протеже нестабильной. Человек просто не может жить в таких условиях вечно. Мы постараемся найти с Соединенным королевством пути решения сложившихся обстоятельств"

В 2012 году Ассанж попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями сексуального характера. Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергал и называл их политически мотивированными.

Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения, либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.