Дизель жил, дизель жив...

Автомобили в Европе: дизель скорее жив

Во Франции машин, работающих на дизельном топливе больше, чем в любой другой европейской стране. И в то же время она входит в небольшое число стран, где число таких автомобилей начало уменьшаться. В 2017 году машин с бензиновым двигателем было продано больше, чем с дизельным (48%).

Бензиновый двигатель в лидерах, спрос на дизельный растет уже 30 лет

В Европе 52% автомобилей ездят на бензине. И лишь в шести странах из тридцати машины с дизельным двигателем составляют большинство. Франция (70%) и Люксембург возглавляют этот список из шести стран. Меньше всего дизельное топливо используется на Кипре (12,5% от общего числа автомобилей).

С начала 1990-х годов число дизельных автомобилей в Европе непрестанно росло. Если в 1990 году машины с дизельным двигателем составляли лишь 3% от общего числа автомобилей, то в 2015 уже 37%, то есть в 13 раз больше.

Есть ли признаки потери популярности дизельных двигателей?

Последние данные Европейского статистического агентства Eurostat относятся к 2015 году, когда разразился скандал с фальсификацией компанией Volkswagen данных о вредных выбросах дизельных двигателей. Так что эти данные вряд ли отражают реальную картину.

Если в 1992 году 21% продаж новых автомобилей в Европе приходился на дизельные двигатели, в 2015 году, таких машин было продано 53%.

Лидером роста продаж новых машин с дизельным двигателем (в 66 раз) оказалась Швеция. На Кипре наблюдался девятикратный рост продаж дизельных машин за 10 лет. При этом на острове ездит меньше всего автомобилей с дизельными двигателями по сравнению с остальной Европой.

В то же время, вот уже на протяжении 10 лет продажи новых дизельных автомобилей падают в пяти европейских странах. Наиболее значительное сокращение, примерно на 15% по сравнению с 2005 годом, наблюдаются в Бельгии, Австрии и Франции.

Загрязнение воздуха с тяжёлыми последствиями

Транспортные перевозки в Европе становятся все более энергоёмкими. При этом на европейском уровне нет точных данных о доле вредных выбросов грузовых и легковых автомобилей. Поэтому трудно оценить влияние, которое может оказать возвращение к бензиновому двигателю на загрязнение воздуха.

Дизельные двигатели действительно ответственны за загрязнение атмосферы оксидом азота и микрочастицами, которые в 2012 году были отнесены ВОЗ к канцерогенам. Исследование, опубликованное в журнале Nature, связывает 107.600 смертей в мире с загрязнением воздуха оксидом азота. Из них 38 тысяч со значительным превышением норм выбросов оксида азота автомобилями.