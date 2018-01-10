Денев выступила в защиту мужчин

Катрин Денев и еще 99 известных француженок выступили в защиту мужчин. В открытом письме, опубликованном в газете Ле Монд, они осудили травлю, которой те подверглись в СМИ и соцсетях после скандала, разгоревшегося вокруг американского продюсера Харви Вайнштейна. Подписавшиеся раскритиковали "волну ненависти к мужчинам", прокатившуюся по всему миру после того, как десятки актрис и моделей заявили о сексуальных домогательствах с его стороны. В письме говорится о необходимости различать насилие и ухаживания, пусть даже настойчивые.

В частности, француженки выступили против движения #MeToo ("Я тоже"), чьи участницы рассказывают о том, как становились объектами сексуального домогательства. В результате подобных публичных доносов некоторым мужчинам пришлось уйти в отставку из-за того, что они попытались поцеловать коллегу или же отпускали непристойные шутки во время деловых обедов.

Далеко не все француженки разделяют беспокойство Денев по поводу угрозы, якобы нависшей над сексуальной свободой. Так, бывший министр по правам женщин Лоранс Россиньол отметила в Twitter, что "страх перестать быть объектом страстных воздыханий мужчин заставляет некоторых женщин подписываться под страшными глупостями". А экс-кандидат в президенты Сеголен Руаяль заявила о разочаровании в "великой Катрин Денев" и своей поддержке жертв сексуального насилия, которых страх заставляет зачастую молчать.

Представительница феминистского движения Каролин де Аас, в свою очередь, отметила, что "снисходительность к любого рода оскорблениям в адрес женщин ведет, в конечном счете, и к принятию насилия".

В октябре госсекретарь Франции по вопросам гендерного равенства Марлен Шьяппа сообщила о разработке нового законопроекта о сексистской и сексуальной агрессии. В частности, она предложила ввести штрафы за домогательства, в том числе, за агрессивные комментарии непристойного характера на улице.