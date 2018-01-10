Богота приостанавливает переговоры с АНО

Колумбийская группировка Армия национального освобождения совершила серию нападений сразу же после истечения срока перемирия, заключённого с властями Боготы прошлой осенью в столице Эквадора Кито.

В ответ президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос приостановил участие правительства в переговорах - диалог должен был начаться после истечения срока действия режима прекращения огня 9 января.

"Я отозвал главу нашей правительственной делегации из Кито для оценки перспектив переговорного процесса и сегодня утром отдал приказ нашей армии приступить к силовым действиям", - сказал Сантос.

В среду повстанцы взорвали трубопровод в провинции Касанар и напали на военно-морскую базу Араука, убив одного и ранив двух солдат.

Организация Объедин`нных Наций выразила обеспокоенность произошедшим и вновь заявила о своей поддержке мирного процесса в Колумбии. В связи с обострением обстановки в латиноамериканской стране Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправится в эти выходные В Боготу "с миссией мира". Говорит спецпредставитель и глава миссии ООН в Колумбии Жан Арно:

"В ближайшие несколько месяцев должны быть использованы все возможности для того, чтобы добиться прогресса и стабилизировать все еще хрупкий процесс на более крепкой основе".

В 2016 году власти Колумбии заключили перемирие с другой повстанческой группировкой - ФАРК. Теперь она превратилась в легальную политическую партию, и в мае её кандидат примет участие в президентских выборах.