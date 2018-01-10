Осторожно: дети в соцсетях!

Суд города Рима присудил 16-летнему подростку выплату штрафа за размещение его фотографий в соцсетях. Сумму в размере 10 тысяч евро мальчику должны выплатить его родители, публиковавшие его фотографии в "Фейсбуке" и "Инстаграмме", когда их сын ещё был несовершеннолетним.

Приговор был вынесен 23 декабря в связи с жалобой, которую подросток подал на собственную мать. Его не устраивало то, что мама регулярно публиковала все подробности из подростковой жизни сына в соцсетях, снабжая их фотографиями.

Родители молодого человека находятся в процессе развода. В ходе судебного разбирательства, подросток пояснил, что собирается поехать на учёбу в США, дабы сменить "социальный контекст": ведь его окружение в Италии теперь в курсе всех интимных подробностей его жизни. Судья Моника Веллетти сочла правомерными эти требования. Причём мать подростка продолжала публиковать в соцсетях подробности судебного процесса.

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Юридический контекст

С развитием социальных сетей вопросы о правах на размещение личных фотографий в публичном пространстве всё чаще попадают в сферу, которую регулируют законы. Так, в Италии при бракоразводном процессе родители должны договориться об использовании фото своих детей в соцсетях, вплоть до "аватарки" коммуникатора WhatsUp. В случае несогласованной публикации фотографий своих чад с сети интернет, родителей ждут солидные штрафы.

Схожая ситуация и во Франции, хотя законодательство в этой стране пока ещё находится в стадии формирования. Но вскоре за несогласованную публикацию детских фото и в случае отказа их удалить со страниц соцсетей родственников жертв может ждать наказание вплоть до года тюрьмы и штрафа до 45 тысяч евро.

Подобные ситуации возникают и в других европейских странах. В Австрии 18-летняя Каринтия возбудила процесс против своих родителей, разместивших её фотографии в сети "Фейсбук". На просьбы удалить интимные подробности её жизни из постов родители ответили отказом. Связавшись с адвокатом вскоре после своего совершеннолетия, девушка привела папу с мамой на скамью подсудимых. Сегодня им грозит штраф от 3 до 10 тысяч евро.