США и ЕС требуют освободить Титиева

Госдепартамент США призвал власти Чечни немедленно освободить правозащитника Оюба Титиева. Главу местного отделения центра "Мемориал" арестовали после того, как полиция обнаружила в его машине 180 граммов "вещества со специфическим запахом марихуаны". Вещество отправили на экспертизу, а против Титиева возбудили уголовное дело, которое правозащитники уже назвали сфабрикованным.

"Нам известно немало случаев, когда по надуманным обвинениям в незаконном хранении наркотиков в тюрьму попадали те, кто выступал с критикой чеченских властей. К сожалению, случай Титиева - не исключение. Чеченские власти все чаще используют эту тактику, чтобы заставить замолчать своих оппонентов", - заявила программный директор Human Rights Watch по России Татьяна Локшина.

В результате подобных обвинений в тюрьме оказались выступавший с критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова активист Руслан Кутаев и журналист "Кавказского узла" Желауди Гериев.

"Он сказал, что у него машина была после мойки. Он не знает, кто ему подложил, подкинул этот пакет. То есть он категорически отрицает, что имеет отношение к этому пакету и содержимому этого пакета", - сообщила член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

Титиев возглавил отделение "Мемориала" в Чечне после убийства своей предшественницы Натальи Эстемировой в 2009 году. По сообщениям коллег, в его адрес также неоднократно поступали угрозы.