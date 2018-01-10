Калифорния: слезы радости и боли

Наперегонки со временем: бригады спасателей с поисковыми собаками и тепловизорами буквально перелопачивают холмы в регионе Санта-Барбары в Калифорнии: более 20 человек числятся пропавшими без вести после того, как через зажиточный прибрежный город пронеслись селевые потоки, унесшие жизни по меньшей мере 15 человек.

И наряду со слезами, которыми оплакивают эти потери, здесь находится место и для слез удивления и счастья: семья из пятерых человек, включая новорожденного ребенка и двух малолетних детей, были извлечены из-под обрушившихся перекладин их дома. По словам вертолетчиков береговой охраны, первый этаж был погребен под более чем метровым слоем грязи.

Уже спасены и эвакуированы более 50 человек, однако до многих пострадавших от стихии мест просто невозможно добраться: перекрыт ряд дорог, в том числе важнейшее 101 шоссе.

Госпитализированы уже более 160 человек, четверо находятся в критическом состоянии. Столь сильные сели объясняются дождями и выгоревшей в недавних пожарах землей, которая не в состоянии впитать воду.