"Я сшил, но мне не заплатили"

Проверка карманов обязательна: в вещах стамбульских магазинов сети Zara с середины ноября покупатели находят, помимо традиционных защитных, элементов, небольшие этикетки с необычным содержанием:"Эта вещь сделана мною, но мне за нее не заплатили".

Таким образом работники турецкой фабрики, отшивавшей коллекции для ряда европейских брендов, привлекают внимание к своему бедственному положению. Их предприятие, Bravo Tekstil, неожиданно закрылось в 2016 году, а владелец скрылся с деньгами фирмы. Сотрудники утверждают, что до этого он не платил им три месяца, и требуют компенсаций и выходного пособия.

При поддержке международного Альянса справедливого труда, швеи и закройщики разместили онлайн -петицию, под которой собрали 300 тысяч подписей с требованием от фирм-заказчиков вернуть людям заработанное. Идея вшивать в одежду этикетки также принадлежала альянсу.

Их главная мишень - крупнейший заказчик закрывшейся фабрики, фирма Zara. Ее головное учреждение, группа Inditex, поспешило заявить, что регулярно выполняла финансовые обязательства перед фабрикой, однако деньги, судя по всему, не доходили до сотрудников.

Inditex также сообщила, что вместе с Mango и Next, другими крупными заказчиками турецкой фабрики, учредила фонд помощи для поддержки наиболее уязвимых работников. Одновременно европейские брэнды требуют от турецких властей найти недобросовестного владельца фабрики и заставить его выплатить все причитающиеся деньги.

В ожидании правосудия профсоюз работников текстильной отрасли заявил, что если Inditex не компенсирует потерянные зарплаты каждому работнику, то кампания против Zara будет продолжаться. "Zara объявляет, что отвечает за каждого работника, производящего их одежду. Тот фонд, которые они предложили, покрывает лишь четверть недополученных зарплат, - отмечает один из активистов.

Средняя зарплата сотрудника закрывшейся фабрики составляла около 348 евро.