Венесуэлу захлестнула гиперинфляция

2 600 % превысил уровень инфляции в Венесуэле по итогам 2017 года. Таковы данные постоянной комиссии по финансам Национальной ассамблеи страны, контролируемой оппозицией.

По мнению депутатов, если не принять срочных мер, в 2018-м гиперинфляция может достичь отметки в 14 000%. Только в декабре рост цен составил 85%, что больше, чем "накопленная инфляция во всех странах Латинской Америки вместе взятых", говорится в докладе.

Помимо гиперинфляции, кризис в Венесуэле сопровождается стремительным обесцениванием национальной валюты, дефицитом продовольственных товаров и лекарств. Валовой внутренний продукт, по данным той же Национальной ассамблеи, сократился на 15 %.

В 2017 году венесуэльское правительство во главе с президентом Николасом Мадуро пять раз повышало минимальную зарплату в стране. В начале января зарплата была в очередной раз повышена до 248 тысяч боливаров, при этом на черном рынке курс национальной валюты упал до 143 тысяч боливаров за доллар.

В Национальной ассамблет убеждены, что следует как можно быстрее отменить контроль над обменным курсом (официальный курс отличается от курса "черного рынка" примерно в десять раз), остановить печатный станок, добиться рефинансирования внешнего долга и международной финансовой помощи.

В ответ президент Николас Мадуро заявил, что ведущие мировые СМИ ведут информационную кампанию против Венесуэлы и ее руководства. По его мнению, таким образом противники Боливарианской революции "хотят покончить" с ней и получить доступ к природным богатствам Венесуэлы.