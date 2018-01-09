Анкара продлит режим ЧП

Режим чрезвычайного положения в Турции будет продлён ещё на 3 месяца - до 19 апреля. Он был введён в стране 20 июля 2016 года в связи с попыткой государственного переворота и продлевался уже 5 раз.

После состоявшегося в понедельник заседания турецкого правительства вице-премьер Бекир Боздаг сообщил журналистам:

"Режим чрезвычаного положения будет вновь продлён. Как вы знаете, сначала Совет национальной безопасности должен принять соответствующее решение и представить его на рассмотрение кабинету министров, а вступит в силу оно после утверждения в парламенте. Этот вопрос вероятнро будет рассмотрен уже на ближайшем заседании Совета национальной безопасности", - сказал Боздаг.

Нынешний срок действия режима ЧП заканчивается в Турции 19 января. Он подразумевает запрет на проведение митингов и некоторых массовых мероприятий, а силовые ведомства имеют расширенные полномочия - по словам властей, для поддержания безопасности. В рамках действия особого правового режима в Турции проводятся массовые аресты подозреваемых в причастности к попытке госпереворота, своих постов лишились десятки тысяч человек.