Протесты в Тунисе продолжатся. К этому призывает оппозиция. По ее мнению, такие меры необходимы до тех пор, пока правительство не отменит "несправедливые" бюджетные меры, такие как повышение цен и налогов. Протесты разрослись после того, как в результате столкновений с полицией в городе Тебурба, в 40 км от столицы Туниса погиб один из демонстрантов.

"10 правительств за 7 лет! 10! И только одни обещания свобод и демократии" - сообщает один из демонстрантов.

"Пошел уже 8 год, проблемы копятся, а политики только и делают, что наблюдают за бедствием людей, а сами при этом наслаждаются жизнью" - возмущается житель Тебурбы.

Финансовый кризис в Тунисе разразился после событий 2011 года. Стабилизировать обстановку в стране не позволяет сложная внутриполитическая ситуация, сопровождающаяся коррупцией и ухудшением ситуации в социальной сфере, проблемами в области экономики, вызванными ростом уровня инфляции и безработицы.