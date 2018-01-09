Туристы в снежном плену

Один из самых популярных горнолыжных курортов Швейцарии Церматт отрезан от внешнего мира из-за сильных снегопадов и наивысшего уровня лавинной опасности. В Церматте находятся около 13 тысяч туристов. Все зимние пешие маршруты и подъемники закрыты. Железнодорожное и автомобильное сообщение нарушено. В администрация курорта, расположенного в кантоне Вале, говорят, что паники среди туристов нет.

Во вторник днем в течении двух часов вертолеты-такси забирали тех, кому надо было срочно покинуть Церматт. На официальном сайте курорта отмечается, что на среду воздушное сообщение пока не запланировано.

Ева приехала в Церматт из Австрии: "У нас был отпуск на полторы недели, чтобы покататься на лыжах. Мы очень обрадовались, когда выпало так много снега. Мы, конечно, не могли себе представть, что снега будет слишком много".

Власти просят находящихся в Церматте по возможности не выходить на улицу и не мешать снегоуборочным машинам.

Представитель лавинной службы долины Маттер Бруно Йелк говорит: "Мы закрыли дороги, поезда тоже заблокированы. Мы должны решить вопросы, связанные с принудительным спуском лавин с помощью взрывов, затем подождать, и потом мы уже решим восстановить сообщение между Церматтом и Фиспом".

По данным синоптиков, погодные условия в Церматте должны улучшиться в среду. Но пока что здесь существует риск не только лавинной опасности, но также оползней и камнепадов.