Климатологи взялись за Антарктиду

Планета тает: вслед за ледниками Гренландии, площадь которых сокращается ежегодно, подобные процессы сегодня отмечаются и в Антарктиде, до недавнего времени относительно устойчивой к глоблальному потеплению климата. Ученые бьют тревогу: Белый континент теряет белизну…

Остров Кинг-Джордж (также известный как остров Ватерлоо) – - своего рода ворота в Антарктиду, и сюда со всего мира спешат ученые-климатологи. Не случайно: Антарктида сегодня – едва ли не самая наглядная площадка для фиксации последствий глобального потепления.

Анна, океанограф из Бразилии, прилетела сюда вместе с коллегой из Уругвая, Эдуардо. Всего на острове Кинг-Джордж размещены около 15 станций. Высокая концентрация научной мысли на территории площадью 80 на 30 километров.

Анна Хуаким, океонограф: “Отметим, что Северный и Южный полюсы – территории, в наименьшей степени подверженные прямому воздействию человека. В этом смысле они уникальны. Поэтому для нас так важно наблюдать за происходящими здесь изменениями, они – прямой результат глобального потепления климата. На этих площадках все процессы очевиднее, они происходят быстрее. Своего рода ускоренная модель изменения климата”.

Несколько раз в неделю ученые производят заборы образцов воды в недрах ледников. Задача – оценить состояние подледного фитопланктона. Здоровье здешней флоры и фауны важно для понимания происходящих климатических изменений

Анна Хуаким, океонограф: “Анализ образцов позволяет отслеживать изменение температуры, уровень кислотности, насыщенность подледной воды кислородом. Мы проводим заборы образцов, спускаясь метр за метром. Такой разброс позволяет наглядно увидеть, как меняется температура подледной воды в зависимости от присутствия там микроорганизмов. Затем я заношу эти данные в графики, получая научно доказанную информацию о влиянии климатических изменений на этот регион”.

Ветер – непременный атрибут острова Кинг-Джордж – надёжный помощник ученых. Почему? Поскольку он переносит сюда микрочастицы загрязнений из других частей мира.

Анна Хуаким, океонограф: “То, что происходит в других регионах мира… я не могу гарантировать, что ветер приносит сюда сведения о планете в целом, но да, значительную информацию о проходящем вдали от нашей научной базы мы можем получить через прилетевшие микрочастицы. Замечу, что это – данные о деятельности человека, осуществляемой в значительном отдалении от нас”.

Все приносимые ветром образцы тщательно изучаются. Анна – немного детектив: благодаря очень незначительной, казалось, бы информации, она делает выводы о векторе развития климата Земли и о его влиянии на Белый континент.

Анна Хуаким, океонограф: “Наши исследования за последние 10 лет подтверждают: да, здесь становится теплее. Анализируя и сравнивая наши эксперименты с работами других ученых, понимаешь: это – явление далеко не регионального масштаба. Повышение температуры в Южном и Северном полушариях позволяет говорить о глобальном потеплении на планете”.

Ледяной покров Антарктики уменьшается: в ноябре 2017 года ( а именно в ноябре начинается антарктическая весна) его площадь сократилась с 16 до 14 миллионов кв. километров. Специалисты говорят о беспрецедентном таянии. Оно закономерно: в 2017-температуру на Белом континенте была на 2-4 градуса выше обычной.

Эдуардо Оливейра – один из ведущих специалистов уругвайской метеослужбы.

В течение 20 последних лет он множество раз бывал в Антарктике. Эдуардо говорит, что буквально видит изменение формы и толщи ледников; они раскалываются на глазах, и айсбергов становится все больше….

Эдуардо Оливейра, метеоролог: “Айсберги, которые откалываются от ледников, иногда просто гигантские – 20 метров в высоту, 200 в ширину. Посмотрите на ледник за моей спиной. Он на моей памяти был намного выше и шире. И лед был плотнее. В последние годы он уменьшился…”

Температура растет, льды тают, а дожди все чаще заменяют снегопады – так выглядит ситуация на Белом континенте. Ученые говорят, что изменения видны невооруженным глазом. Плюс – растущий уровень атмосферного загрязнения. Итог – местные подледные обитатели чувствуют себя плохо, некоторые- на грани исчезновения или серьезных мутаций.