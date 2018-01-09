Чудесное спасение

Для этого малыша 9 января станет вторым днем рождения. Видео было снято в Восточной Гуте недалеко от столицы Сирии Дамаска. На кадрах видно, как спасатели достают выжившего ребенка из-под обломков здания, разрушенного в результате бомбардировок.

Как утверждает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), во вторник во время авианалета ранения получили по меньшей 20 человек. По информации этой организации, авиаудары в Восточной Гуте не прекращаются уже 12 дней. В субботу в результате бомбардировки, как сообщил SOHR, погибли 17 мирных жителей, в том числе четыре ребенка. Правительственные силы и повстанческие группировки обвиняют в случившемся друг друга.