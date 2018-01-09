Zuma не выполнил свою секретную миссию

Спутник Zuma, запущенный в воскресенье калифорнийской компанией SpaceX по заказу правительства США, не смог выполнить свою секретную миссию.

Как сообщили Wall Street Journal и агентство Reuters со ссылкой на должностных лиц, проинформированных о неудачном запуске, космический аппарат не достиг расчетной орбиты. По предварительным данным, Zuma не смог вовремя отделиться от второй ступени ракеты-носителя и либо разрушился в космосе, либо разбился при падении в океан. В любом случае, сообщили источники, вооруженные силы США уже "списали спутник с баланса".

Начато расследование инцидента: на данный момент версия о cаботаже не рассматривается. В SpaceX отказались комментировать случившееся. Официальный представитель компании заявил лишь, что "ракета-носитель Falcon 9 функционировала в нормальном режиме".

Неоднократно отложенный c ноября прошлого года, запуск был произведен с базы ВВС США на мысе Канаверал ракетой-носителем Falcon 9. О назначении спутника ничего не было известно: руководство SpaceX и Петагон отказались ответить на вопросы журналистов.

SpaceX была выбрана в качестве оператора запуска и производителя ракеты компанией-подрядчиком американского Министерства обороны Northrop Grumman. Всего SpaceX планирует в 2018 году совершить до 30 запусков. В 2017 году ракеты этой компании отправлялись в космос 18 раз.