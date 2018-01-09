Граждане Сальвадора, с вещами на выход!

В США объявлено, что действие разрешений на работу для граждан Сальвадора приостановлено. Это означает, что 200 тысяч сальвадорцев, которые ранее имели право жить и работать в Штатах, должны либо легализоваться в Америке, либо покинуть страну.

На это им дается полтора года.

Гуманитарная программа в отношении приезжавших из Сальвадора начала действовать 17 лет назад.

Линдольфо Карбайо, активист: "Это решение несправедливо, и не только в отношении сальвадорцев, но и тех, кто приехал, например, из Гондураса. У многих за эти годы возникли семьи, родились дети. То, что происходит, можно назвать одним словом - это тирания, и мы должны попытаться ее остановить". Подобные программы были разработаны в 90-ые годы, они позволяют мигрантам из ряда стран жить на территории США и устраиваться на работу независимо от того, легально они пересекли границу или нет.

Власти Сальвадора попытались воззвать к здравому смыслу и призвали не беспокоиться, а потратить силы и время на решение своей судьбы.

"Первое, что я хочу сказать, обращаясь к тем, кого это решение затрагивает, главное - это спокойствие, у вас есть 18 месяцев, с марта этого года до сентября будущего года, чтобы привести в порядок ваши документы," - заявил глава внешнеполитического ведомства Сальвадора.

В текущем году официальный Вашингтон намерен принять решения по схожим программам, но уже в отношении тех, кто приехал из Непала, Сомали, Сирии и Йемена. Спустя год будет рассмотрена ситуация с теми, кто приехал из Южного Судана.