Старинные ратушные часы отправились в ремонт

Пражские куранты, установленные на башне Староместской ратуши, впервые сняли для реставрации. Этого не происходило со времён Второй мировой войны. Куранты должны быть полностью разобраны, чтобы вернуть им весь былой блеск, звук и роскошь. Они, как считается, едва ли не старейшие работающие астрономические часы в мире. Их установили в начале 15-го века.

Петр Скала, часовщик:

"По окончанию строительства лесов, мы сможем разобрать на части часовой механизм, который относится еще к эпохе готики".

Как предполагается, общая сумма, которая будет потрачена на реставрацию, составит не менее двух миллионов чешских крон.

Ожидается, что часы вернут на башню в конце лета. И тогда "Орлой", как еще называют куранты, даст свой новый старый спектакль: его астрономический циферблат вновь будет показывать старочешское, вавилонское, центральноевропейское и звёздное время, а также указывать часы восхода и захода Солнца и фазы Луны.

Старинные часы еще будут долго идти, отмеряя бег быстротекущего времени!