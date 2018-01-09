Британский эскорт для российских кораблей

Британские ВМС направили в Ла-Манш фрегат для сопровождения российских кораблей - об этом сообщили в министерстве обороны страны. Российские корветы «Сообразительный» и «Бойкий» вместе с танкерами «Парадокс» и «Кола» могут предположительно возвращаться с Ближнего Востока.

По словам Саймона Келли, капитана корабля ВМС "WESTMINSTER", его фрегат находится "в 30 милях от южного побережья Соединенного Королевства, эскортируя группу военных кораблей Российской Федерации, которые держат путь в Северное море".

Две недели назад британский корабль был направлен для перехвата «Адмирала Горшкова», который оказался вблизи британских территориальных вод. По словам официальных лиц, это был один из кораблей, за которыми осуществлялось наблюдение в тот момент.