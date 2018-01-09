Граждане двух Корей приветствуют возобновление переговоров

Граждане КНДР и Южной Кореи приветствуют решения, принятые делегациями двух стран в ходе первого раунда возобновившихся во вторник в приграничном Пханмунджоме переговоров.

Жители Пхеньяна связывают в диалогом большие надежды: "Думаю, что зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Южной Корее, - хороший шанс для нашего народа показаться миру в лучшем свете. Желаю спортсменам с Корейского полуострова выступить успешно", - говорит этот мужчина.

По ту сторону границы жители Сеула также надеются, что начавшиеся переговоры будут способствовать

укреплению отношений между соседями по полуострову: "Я приветствую возобновление дипломатических контактов между Южной и Северной Кореями. Думаю, что переговоры позволят Корее - единственной в мире разделенной стране - ослабить напряженность на границе и будут способствовать миру и поиску компромисса", - считает этот гражданин Южной Кореи.

На возобновившихся переговорах стороны договорились, что КНДР пошлет на олимпиаду в Пхнчхане делегацию из членов национального Олимпийского комитета, спортсменов, сопровождающий состав, артистов, демонстрационную команду тхэквондо и журналистов. В Вашингтоне, в свою очередь, считают, что лидер КНДР согласился на переговоры, чтобы "вбить клин между Южной Кореей и ее главным союзником - США", передает из Сеула корреспондент NBC Бил Нили. По его мнению, от них зависит и будущее ядерно-ракетной программы Пхеньяна.

КНДР и Республика Корея договорились также провести консультации между военными двух стран о снижении напряженности на межкорейской границе и обсудили вопрос возобновления экстренного канала связи между военными, который прекратил функционировать в феврале 2016 года.

В свою очередь США сообщили, что проведут традиционные военные учения у побережья Корейского полуострова после Паралимпийских игр, которые завершатся 19 марта.