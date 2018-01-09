Перестановки в польском правительстве

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий произвёл перестановки в кабинете министров. О своём решении Моравецкий объявил президенту Анджею Дуде во время торжественной церемонии 9 января. В отставку отправлены два министра с наиболее скандальной репутацией: министр иностранных дел Витольд Ващиковский и министр обороны Антони Мачеревич.

Новым главой польской дипломатии стал Яцек Чапутович, до этого работавший в МВД, а министерство обороны возглавил бывший министр внутренних дел Мариуш Блащак. По мнению наблюдателей, перестановки призваны улучшить отношения Польши с соседними странами и, прежде всего, с Брюсселем.

Министр Ващиковский часто вступал в конфликт с руководством ЕС, защищая раскритикованную Брюсселем судебную реформу. Бывший министр обороны Антони Мачеревич был приверженцем теорий заговора, в частности, о том, что Смоленская катастрофа была организована Москвой. Кроме того, он заявлял публично, что "протоколы сионских мудрецов" могут быть подлинным документом.