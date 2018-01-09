Франция и Китай заключили контрактов на миллиарды евро

Торговые отношения между Францией и Китаем выходят на новый уровень. По случаю госвизита президента Эмманюэля Макрона в Поднебесную стороны подписали целый ряд крупных контрактов на миллиарды евро.

"До настоящего времени Франция импортировала из Китая товаров на 45 миллиардов, а экспортировала всего на 15 млрд. Такое положение вещей нас не устраивает", - заявил Макрон на встрече с представителями деловых кругов в Пекине.

В подтверждение этих слов Елисейский дворец объявил о подписании меморандума на строительство в Китае центра Areva по переработке ядерного топлива. Сумма сделки не разглашается, однако по оценкам экспертов она составляет около 10 млрд евро.

Компания Airbus расчитывает на расширение партнерства с Китаем в авиационной промышленности. В частности, речь идет об увеличении мощностей завода по производству аэробусов в Тянцзине.

В свою очередь известный китайский бизнесмен Джек Ма, основатель сайта Alibaba, объявил, что в ближайшее время направится в Париж для создания новой ритейлинговой платформы для французских товаров класса люкс.

Госвизит президента Франции в Китай завершится 10 января. Это первая заграничная поездка Макрона в Новом году. В Елисейском дворце отмечают, что это необходимо для укрепления торгово-экономических связей, а также личных контактов с китайским руководством.