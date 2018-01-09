Антисемитское нападение в пригороде Парижа

Во Франции сожжены два магазина кошерных продуктов. Поджог был устроен в парижском пригороде Кретёй в годовщину терактов в редакции "Шарли Эбдо" и супермаркете "Гиперкашер".

За несколько дней до пожара на стенах магазинов появились надписи антисемитского характера. Пострадавших нет, но зданиям нанесён серьезный ущерб, а товары сгорели дотла. Французские СМИ сообщают, что владелец торговых точек — мусульманин. От перенесенного эмоционального стресса 44-летний мужчина попал в больницу.

Президент местной еврейской общины Альберт Эльхарар говорит: "В эти дни мы вспоминаем жертв нападений, произошедших в Париже три года назад. Мы потрясены тем, что эта печальная годовщина ознаменована таким актом жестокости".

В национальном Бюро по борьбе с антисемитизмом уверены, что поджоги направлены против владельца-мусульманина за его связи с еврейской общиной.

Посол Израиля во Франции Ализа Бин-Нун осудила нападение, назвав его "позорной провокацией".