Две Кореи начали диалог

Первый раунд переговоров между КНДР и Южной Кореей состоялся во вторник утром в Пханмунджоне, в районе демаркационной линии на границе между двумя странами. Это первая такая встреча с декабря 2015 года. Делегации во главе с министрами по делам объединения провели её в закрытом режиме. Ранее представители Пхеньяна и Сепула провели разговор по телефону.

Заявленная цель - улучшение двусторонних отношений. Вопросов, которые необходимо в связи с этим обсудить - масса. Один из важенйших - возобновление обмена между родственниками, оказавшимися в разлуке в результате раскола полуострова. Предполагается также поговорить о потенциальном участии северокорейских спортсменов в Зимней Олимпиаде 2018.

7 января северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился "создать необходимые условия для восстановления диалога с Южной Кореей", призвав "не ворошить прошлое".