Музыка изо льда

Норвежский музыкант Терье Исунгсет извлекает звук изо льда. На этой неделе он сделал новогодний подарок жителям города Кировска, расположенного в Мурманской области. На центральной площади норвежец устроил концерт. "Голос природы" - так музыкант называет свое творчество.

"Я барабанщик и джазовый исполнитель. Так что с импровизацией я, конечно, хорошо знаком. Но есть и мелодии, которые я написал заранее. Вдохновение я черпал в народной музыке", - рассказал норвежец.

Ударные, ксилофон, гитара, арфа, скрипка и труба – все эти инструменты Исунгсет научился создавать изо льда. К выбору материала он подходит со всей серьезностью: чтобы звук был качественным, нужен очень чистый, без каких-либо примесей лед. С музыкой природы норвежец экспериментирует уже 20 лет. За это время он успел выпустить семь альбомов.