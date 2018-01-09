Хаменеи обвиняет

"Планы США, Великобритании и Израиля по дестабилизации ситуации в Иране провалились", - заявил во вторник верховный руководитель и духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи, выступая в городе Кум. По его словам, "заговор против Ирана готовился несколько месяцев на деньги одной из богатейших монархий Персидского залива", беспорядки "планировалось начать с маленького города, а затем перенести вглубь страны".

"Человек, который у них там сейчас лидер, не оставляет впечатления стабильной личности, - сказал аятолла о Дональде Трампе. - Недавно в США говорили о том, что он нездоров психически, и психиаторы высказывались по этому поводу. Но пусть он знает, он и другие враждебные нам государства, что эти безумные затеи не останутся без ответа".

В ближайшие дни США должны решить, выполнять ли дальше свои обязательства в рамках СВДП - Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, подписанного в Венне в 2015 году.

Беспорядки, в организации которых Тегеран обвиняет Вашингтон и его союзжников, начались в Иране в конце декабря с протестов против роста цен. В ходе столкновений погибли 20 демонстрантов и полицейских. Около 4 тысяч человек арестованы. 3 января власти Исламской республики заявили, что "со смутой в стране поконченено".