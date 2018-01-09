Облава на мафиози

Около 170 членов крупнейших мафиозных кланов задержаны в Италии и Германии. Основной целью полиции стала преступная организация "Ндрангета", родиной которой считается южноитальянская область Калабрия, но чья сеть распространяется за пределы Апеннинского полуострова. Около десятка человек удалось арестовать в немецких землях Бавария, Гессен, Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия.

По данным полиции, мафиози из клана Фарао-Маринкола были связаны с винодельческими компаниями, с предприятиями в секторе общественного питания и в сфере похоронных услуг. Этому клану удалось создать целый "криминальный холдинг". Во время задержаний было конфисковано имущество на сумму порядка 50 миллионов евро.