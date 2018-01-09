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Венгрия

Власти Венгрии наложили крупный штраф на партию "Йоббик"

Официальный Будапешт наложил штраф на партию крайне правого толка "За лучшую Венгрию". Политическое объединение, также известное под названием "Йоббик", обязано в течение двух недель выплатить $1,29 млн

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Власти Венгрии наложили крупный штраф на партию "Йоббик"

Власти Венгрии наложили крупный штраф на партию "Йоббик"
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Венгерские националисты негодуют. Официальный Будапешт наложил штраф на партию крайне правого толка "За лучшую Венгрию". Политическое объединение, также известное под названием "Йоббик", в течение двух недель обязано выплатить $1,29 млн.

Такое решение приняло Государственное ревизионное управление Венгрии: официально из-за выявленных нарушений финансового характера. Однако руководство партии обвинило власти страны и лично премьер-министра Виктора Орбана в оказании давления на политическую оппозицию.

В движении "За лучшую Венгрию" уверены, что штраф был наложен за антиправительственные афиши в рамках предвыборной кампании. Она была профинансирована венгерским медиамагнатом Лайошем Шимичкой - ранее он был одним из главных соратников Орбана, но из-за разногласий с ним примкнул к оппозиции.

"Решение оштрафовать нашу партию - политически мотивированное, - считает представитель объединения "За лучшую Венгрию" депутат Янош Вольнер. - Я хочу прямо сказать: у нас нет таких денег. Этот штраф ставит поду грозу само существование партии".

Движение "За лучшую Венгрию" имеет явный националистический уклон. Несмотря на это, его идеи пользуются широкой популярностью в Венгрии. Сегодня партия входит в тройку крупнейших политический объединений страны.

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