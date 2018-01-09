Допустимый скоростной режим на автодорогах во Франции снизят с 90 до 80 км/ч. Это относится не к скоростным трассам.Такое решение было принято, чтобы остановить рост смертности на дорогах.

Скоростные изменения коснутся только дорог с двусторонним движением, без центральной разделительной полосы, вне населенных пунктов - где на 2016 год приходилось около половины ДТП с летальным исходом - порядка 2 тысяч смертей.

Самые высокие скоростные режимы до сих пор сохраняются в Германии и Австрии - где допустимая скорость на не скоростных магистралях составляет 100 км/ч.

Дания, в свою очередь, приняла противоположное решение, там допустимый скоростной режим повысят с 80 до 90 км/ч. Произошло это из-за того, что по данным полиции, число аварий на датских дорогах снизилось.

Ужесточение скоростного режима, по мнению французского правительства, позволит сохранить до 400 жизней ежегодно и ставят Францию в один ряд с Нидерландами, Швейцарией и Норвегией, где максимальная скорость - самая низкая в Европе.

По мнению экспертов, именно превышение скорости является одной из основных причин смертности на дорогах.