О спорт, ты - мир!

Зимние Олимпийские игры в Пхнчхане могут стать фактором примирения между двумя Кореями, не исключают обозреватели. В первый же день возобновившихся после двухлетнего перерыва межкорейских переговоров КНДР предложила направить на Олимпиаду представительскую делегацию, а южнокорейская сторона предложила делегациям двух стран сформировать единую колонну во время церемоний открытия и закрытия Игр.

"Северная Корея заявила, что пошлет делегацию высокопоставленных чиновников, членов национального Олимпийского комитета, спортсменов, сопровождающий состав, артистов, демонстрационную команду тхэквондо и журналистов", - пояснил по итогам переговоров южнокорейский министр объединения Чо Мён Гюн.

Сеул также заявил, что может временно приостановить санкции в отношении Пхеньяна, чтобы позволить северокорейским официальным лицам, связанным с ракетно-ядерной программой КНДР, принять участие в зимних Олимпийских играх. Как объяснили в южнокорейском МИДе, "Сеул может рассмотреть возможность соответствующих шагов совместно с Советом Безопасности ООН и другими заинтересованными государствами".

Первый - с декабря 2015 года- раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея в приграничном Пханмунджоме начался во вторник утром. Главной темой межкорейских переговоров, как было объявлено ранее, стали практические шаги по улучшению отношений Сеула и Пхеньяна и прежде всего - возможное участие северокорейских спортсменов в Играх в Пхнчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.