Перемены в каталонской политике

Бывший глава Каталонии Артур Мас объявил о решении покинуть пост председателя региональной Европейской демократической партии. Об этом он заявил во вторник после совещания исполнительного комитета политической силы.
По словам Маса, он обдумывал данное решение в течение нескольких месяцев/
Экс-глава Каталонии отметил: "На выборах мы не смогли набрать более 50% голосов, и это заставило нас понять, что ускорить наступление незасимости в ближайшее время невозможно".
Среди сторонников Каталонской европейской демократической партии — отстраненный от должности главы региона Карлес Пучдемон.
Во вторник парламент Каталонии обжаловал в Конституционном суде (КС) Испании применение 155-й статьи конституции, которая позволила ограничить самоуправление автономии после референдума о независимости.
Артур Мас возглавлял Каталонию с 2010 по 2016 годы.