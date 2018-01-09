Снижение безработицы в еврозоне

В Еврозоне эксперты констатируют снижение безработицы. Согласно опубликованным во вторник данным Евростат, этот показатель снизился до 8,7%.

Как отмечают аналитики, это минимальный уровень безработицы с января 2009 года. В количественном выражении число безработных во всех 19 странах зоны евро составляет чуть более 14,263 млн. человек.

Меньше всего безработных в Чехии - всего 2,5% трудоспособного населения. За ней идет Германия, где данный показатель составляет 3,6%.

Хуже всего дела обстоят в Испании и Греции. В этих странах уровень безрабтицы достигает 16,7% и 20,5% соответственно.

Данные о снижении безработицы в зоне евро подтверждают восстановление экономики в Европе после мирового кризиса, отмечают аналитики.

В декабре Европейский центральный банк повысил прогноз роста ВВП еврозоны. Как ожидается в 2018 он составит с 1,8% до 2,3%, что на полпроцентных пункта выше дававшихся ранее прогнозов.