Бэннон покинул Breitbart News

Стив Бэннон, экс-стратег президента США Дональда Трампа, покинул пост председателя правления ультраправого издания Breitbart News, который занимал с 2012 года. Отставка произошла на фоне скандала вокруг книги, в которой цитировались его нелицеприятные высказывания о Трампе.

Кроме того, по данным New York Times, на уходе Бэннона настояла Ребека Мерсер, основной спонсор Breitbart News, недовольная поддержкой, которую экс-стратег оказал Рою Муру, выдвигавшемуся на пост сенатора от Алабамы. Несколько женщин обвинили Мура в сексуальных домогательствах, выборы он проиграл, уступив демократу Дагу Джонсу.