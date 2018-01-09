Альпы завалило снегом

Около 13 тысяч человек оказались отрезанными от большой земли на горнолыжном курорте в Швейцарии, английский лыжник числится пропавшим без вести во французских Альпах в результате мощного снегопада. В Савойе и Швейцарии за два дня снежный покров увеличился почти на 2 метра. Власти рекомендуют людям отказаться от пеших прогулок по заснеженным горам из-за чрезвычайно высокого риска схода лавин.

Элен Делас, капитан службы спасения, департамент Савойя, Франция: "Мы рекомендуем людям оставаться дома. Риск схода лавин очень высок. Мы не сталкивались с такой погодой с 1978 г."

Похожая ситуация сложилась и по другую сторону Альп, в Италии. Многие высокогорные деревни здесь оказались отрезанными снежным завалами на дорогах. В том числе популярный горнолыжный курорт Червиния, расположенный в долине Аосты. В общей сложности в итальянских Альпах застряли около 11 тысяч любителей горнолыжного спорта, приехавшие сюда на рождественские каникулы. В городе Систриере в ночь с понедельника на вторник снежная лавина накрыла пятиэтажное здание. К счастью, здесь никто не пострадал из-за своевременного оповещения об угрозе.

В Венгене, расположенном в Бернских Альпах в Швейцарии, где порывистый ветер и снежный буран разрушил объекты инфраструктуры был отменен этап международных соревнований на Кубок мира по горнолыжному спорту. Но соревнования, намеченные на пятницу, субботу и воскресенье, пока остаются в силе.