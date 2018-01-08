В ЦРУ вновь опасаются вмешательства России в выборы в США

В ЦРУ опасаются, что Россия или "другие противники" Америки вновь попытаются вмешаться в избирательный процесс в США. Об этом заявил глава ЦРУ Майкл Помпео в эфире телеканала CBS в воскресенье.

На вопрос, возможно ли повторение ситуации 2016 года, когда по заверениям Вашингтона, Москва пыталась повлиять на ход президентских выборов, Помпео ответил утвердительно.

"Да, это делалось десятилетиями. Я по-прежнему обеспокоен. И не только из-за русских, но также из-за других стран. У нас есть много противников, которые хотят подорвать западную демократию", - заявил директор ЦРУ.

Я по-прежнему обеспокоен. И не только из-за русских, но также из-за других стран. У нас есть много противников, которые хотят подорвать западную демократию - глава ЦРУ

Ближайшие выборы в США пройдут в ноябре этого года. Тогда полностью обновится Палата представителей и часть Сената, где в настоящее время большинство удерживают республиканцы.

Комментируя слова главы ЦРУ представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские партнеры "совсем заврались". "Все эти "десятилетия" американские спецслужбы ни разу ни о чем подобном не заявляли", - написала Захарова.

Москва и ранее на самом высоком уровне категорически отвергала приписываемые ей попытки вмешаться в избирательный процесс в США.

Однако американские спецслужбы считают, что в ходе предвыборной кампании российские хакеры взломали электронную почту избирательного штаба демократов с целью дискредитировать Хиллари Клинтон, которая была соперником Дональда Трампа. Сам же хозяин Белого дома не раз называл обвинения в контактах с российской разведкой “фейковыми новостями”.