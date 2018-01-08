С сальвадорцами разберутся

Соединенные Штаты Америки лишают более 200 тыс сальвадорцев статуса «временно защищенных лиц», который позволял им жить и работать на территории страны.

К такому решению Министерство внутренней безопасности США пришло после пересмотра «условий, при которых этот статус был дан».

В частности, статус был присвоен сальвадорцам из-за чудовищных условий, которые сложились в стране в результате землетрясения в 2001 году.

По мнению главы Министерства, Кирстен Нильсен, сегодня эти граждане уже в них не находятся.

Особое положение для граждан Сальвадора будет отменено 9 сентября 2019 года, что дает им время для того, чтобы покинуть США или найти другие способы легального пребывания в стране. Ранее такого статуса были лишены граждане Гаити и Никарагуа.