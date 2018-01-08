Пожар в Trump Tower

В Нью-Йорке в 7 утра по местному времени произошел пожар в здании Trump Tower. Как сообщают официальные источники, двое человек при этом пострадали, один из них - серьезно, эвакуация при этом не проводилась. В данный момент около 30 пожарных бригад продолжают тушить возгорание. Как сообщил сын Дональда Трампа, Эрик, в своем Твиттере, пожар возник из-за замыкания в системе вентиляции на крыше небоскреба, где располагалась главная резиденция его отца на выборах около года назад. Также он поблагодарил Пожарный департамент Нью-Йорка за оперативную работу. Сам президент США на момент пожара находился в Вашингтоне.