"Боруссия": нападавший признал вину

Мужчина, устроивший в прошлом году три взрыва возле автобуса дортмундской "Боруссии", признал вину. При этом он отрицает, что намеревался убить или ранить кого-либо. Подсудимый заявил, что собрал взрывные устройства таким образом, чтобы никому не причинить вреда. Но тем не менее без пострадавших не обошлось. Ранения получили футболист Марк Бартра и полицейский. Ранее прокуратура Дортмунда предъявила нападавшему обвинения в покушении на убийство 28 человек. Приговор будет вынесен не раньше весны этого года.

Фото: Reuters 11/04/2017

Следствие считает, что преступником, которым оказался гражданин Германии и России Сергей В., двигала жажда наживы. Он рассчитывал на падение стоимости акций "Боруссии", благодаря чему мужчина мог бы заработать до 500 тысяч евро.

Взрыв прогремел 11 апреля прошлого года. В этот день должна была пройти четвертьфинальная встреча "Боруссии" с "Монако" в рамках Лиги чемпионов.