Сирийская армия отбила базу

Сирийская армия прорвала осаду военной базы на восточной окраине Дамаска, находившейся в окружении сил вооружённой оппозиции и продолжает наступление в направлении Эрбина и Мисрабы. Об этом сообщил государственный телеканал "Аль-Ихбария".

В минувшее воскресенье повстанцы, в основном принадлежащие к исламистской фракции "Ахрар аш-Шам", расширили контроль над частью базы в предместье Хараста в районе Восточной Гуте. Правительственные войска при поддержке российских ВКС начали наступление, чтобы разблокировать дорогу к базе и освободить около 200 военнослужащих, оказавшихся в осаде.

С ноября прошлого года исламисты штурмовали базу, чтобы уменьшить давление правительственных войск на оккупированные города и деревни Восточной Гуты. В этом районе, контролируемом повстанцами, около 300 тысяч человек находятся в осаде с 2013 года.