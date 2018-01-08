SpaceX запустила секретный спутник

Zuma - так называется космический аппарат, запущенный в ночь на понедельник американской компанией SpaceX. Неоднократно отложенный c ноября прошлого года, запуск был произведен с базы ВВС США на мысе Канаверал ракетой-носителем Falcon 9.

О назначении спутника ничего не известно: руководство SpaceX и Пентагон отказались ответить на вопросы журналистов. Удалось узнать лишь, что аппарат был запущен на низкую околоземную орбиту по заказу правительства США. При этом информация о параметрах его орбиты засекречена, как и то, какое именно ведомство - гражданское или военное - имеет отношение к миссии Zuma.

Через 8 минут после старта первая ступень ракеты-носителя в вертикальном положении совершила успешную посадку на космодром для последующего использования. SpaceX была выбрана в качестве оператора запуска и производителя ракеты компанией-подрядчиком американского Министерства обороны Northrop Grumman. Немалую роль, отмечают обозреватели, здесь сыграла и относительно невысокая стоимость запуска благодаря многоразовой ракете. Это первый запуск SpaceX в 2018-м после 18-ти запусков в прошлом году.

Созданная в 2002 году экс-акционером PayPal и CEO «Tesla Motors» Илоном Маском с целью сократить расходы на космические полеты, SpaceX по меньшей мере дважды участвовала в запуске секретных аппаратов: спутника для Национального управления военно-космической разведки и необитаемого космического самолета X-37B для ВВС США.