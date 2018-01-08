"Ливийское дело" Саркози: арест в Лондоне

По делу о возможном незаконном финансировании предвыборной кампании бывшего президента Франции Николя Саркози в Лондоне арестован французский бизнесмен Александр Джухри.Расследование по этому делу было начато после заявления франко-ливанского бизнесмена Заияда Такиддига о финансированиии кампании Саркози со стороны Ливии.

Джухри подозревается в крупаных махинациях с недвижимостью. Предполагается, что он оформил продажу виллы в Каннах на юге Франции председателю Ливийского фонда африканских инвестиций и советнику Муамара Каддафи Баширу Салеху, а вырученные средства направил на предвыборную кампанию Саркози.

Ливийские власти заговорили об этом в марте 2011 года. Так, в интервью "Евроньюс" сын Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам потребовал от французского президента признать, что он получил финансовую помощь от Триполи. Этот факт подтвердили и независимые журналистские расследования. Однако сам Николя Саркози все обвинения категорически отрицает.