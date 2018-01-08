Цвет солидарности

Черное на красном: нынешняя церемония вручения "Золотых глобусов" была монохромной. Основанное несколько дней назад движение Time's Up получило поддержку голливудских знаменитостей: не только кинематографистки, но и кинематографисты тоже выбрали черный для своих пиджаков и смокингов.

Клер Фой, актриса:

"Это наше общее заявление и это наша общая поддержка всех тех женщин, что подвергаются сексуальным домогательствам или любым другим видам насилия. Наряд черного цвета не имеет отношения к моде, а имеет отношение к солидарности".

Ее поддержал актер Мэтт Смит:

"Мы едины, и это очень правильно!".

Особое внимание репортеров привлекли Эшли Джадд и Сальма Хайек: Джадд была едва ли не первой, кто рассказал журналистам о поведении Харви Вайнштейна, а Хайек опубликовала в "Нью-Йорк Таймс" заметку, в которой прямо назвала знаменитого продюсера, с которым она работала над лентой "Фрида", монстром.